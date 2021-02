Gli asinelli che hanno sconfitto la mafia

In un paio di anni i furti, gli atti intimidatori nelle campagne vengono azzerati: «Siamo passati da un furto ogni due, tre giorni a un’occasionale furtarello di galline» e scattano le prime operazioni antimafia: la Discovery 1 e la Discovery 2 che oggi contano condanne definitive in Cassazione. Per arrivare a questi risultati eccellenti il sindaco chiede l’informativa antimafia sui contratti in via di scadenza degli affittuari dei terreni comunali: «14 su 15 appezzamenti di terreno erano riconducibili a famiglie mafiose, non soltanto, ma due di quei terreni erano intestati alle mogli di due mafiosi rispettivamente condannati al 416 bis e all’ergastolo». A Troina si era creato un vero e proprio sistema criminale, poi diffuso in altre parti d’Italia, dalla Calabria al Piemonte attraverso gli incentivi dell’Unione Europea che andavano a valorizzare terreni rurali periferici indipendentemente dalla capacità produttiva. E così le famiglie dei clan Troinesi, affittuarie “legali” tramite la complicità di amministratori locali dell’epoca, si arricchivano, comprando a loro volta altri terreni.

Da dicembre 2013 il sindaco di Troina vive sotto scorta: «Avevo chiesto in prefettura che venisse omesso il mittente nell’informativa antimafia, ma il nome del sindaco appariva in bella vista e quelli sono balzati dalla sedia».

Dopo essersi riappropriato dei terreni che appartenevano al proprio demanio pubblico il sindaco Venezia incentiva economicamente l’attività dei privati per prenderli in gestione: «Ma la risposta era sempre la stessa, mi dicevano guardi sindaco ma ammia cu mu fa ffari», che in siciliano significa a me chi me lo fa fare. Nell’estate del 2018 il sindaco Fabio Venezia viene rieletto primo cittadino con oltre il 77 percento dei voti e davanti al rischio «di vincere la battaglia, ma perdere la guerra» perché i privati gli riconsegnavano i terreni, trasforma l’azienda pubblica Silvo-Pastorale in azienda agricola che oggi ha un Cda formato da tre componenti: Angelo Impellizzeri, Angelo Barbirotto e Giovanni Ruberto, che sono poi anche i compagni di lotta del sindaco.