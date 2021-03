La moda? È sempre più migrante e sociale

Sono imprese sociali, cooperative e onlus, grandi e piccole realtà, che promuovono l’integrazione e l’inclusione in tutta Italia al ritmo della macchina da cucire. E raccontano di quanto, oggi più che mai, per essere sostenibili, anche sul mercato, sia importante avere un business plan, agire per un bene comune e riprogettarsi come un sistema.

Confezionano capi di altissima qualità artigianale, recuperano tessuti e smontano lo stereotipo che un abito socialmente equo non possa essere esteticamente bello. Il loro modello? Restituire la dignità attraverso un lavoro equamente retribuito, un investimento che fa bene a tutti: alle persone, ai territori e al business Made in Italy. All’interno delle sartorie sociali si progetta, si rinforzano le competenze e si sviluppa il design thinking, che da pratica collaborativa, diventa un sistema per generare innovazione e benessere collettivo. C’è la sartoria che nasce per favorire il cambiamento della percezione dei migranti in Italia, chi per accelerare i processi di integrazione sociale e lavorativa delle donne in carcere e chi insegna a trasformare il sapere in impresa. Perché l’integrazione, se ben progettata, può creare cambiamento e bellezza a più livelli.

I rotoli di tessuto sono riposti sotto un grande tavolo da lavoro, sbordano dal ripiano come lunghi anelli colorati e, nella quiete, attendono di passare nella stanza accanto per essere affidati a mani sapienti e trasformarsi in meravigliose creazioni. Lì, il rumore ritmato delle macchine da cucire, le chiacchiere e le risate delle sarte accompagnano la musica in sottofondo e riempiono gli spazi di leggerezza. Sono appena arrivata nel laboratorio esterno della Cooperativa Alice, tra le vie del quartiere cinese di Milano e la mia attenzione viene rapita dai lunghi appendiabiti a bastone che scandiscono tutto il perimetro della stanza, con abiti e cartamodelli. I miei occhi seguono il loro percorso, poi si soffermano sulla parete in fondo, in cui vedo una fila di tuniche nere. Mi chiedo cosa siano.