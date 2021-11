Coprogettazione con le famiglie, la nostra nuova forma di impresa

Ma cos’è Sbrighes! nel concreto? È l’idea di costruire dei Local Hub comunitari. Spazi utili a tutti. Nel caso di Tirano è uno spazio di co-working dedicato a giovani studenti, professionisti e startupper. «Si trova al primo piano dello storico Palazzo Foppoli. Lo spazio, totalmente rinnovato, è l’ideale per chi vuole vivere una prima “esperienza lavorativa” in un luogo adatto alle proprie esigenze. Grazie a questo spazio di oltre 400 mq, giovani e imprese possono incontrarsi, condividere idee e risorse, dare vita a nuovi progetti di sviluppo locale a favore del territorio. È inoltre possibile utilizzarlo per creare eventi, percorsi formativi, iniziative e laboratori finalizzati a valorizzare le esperienze di imprenditorialità giovanile, orientate al territorio e alla comunità. Lo spazio è aperto a tutta la comunità sia per l’utilizzo degli spazi che per la promozione di nuove opportunità», sottolinea D’Anza.

Local Hub è adatto a studenti, professionisti, giovani startupper e alle associazioni del territorio. «Lavoratori che appartengono a soggetti imprenditoriali diversi e che non si conoscono possono incontrarsi in un luogo comune e condividere le prime esperienze. In questo modo sarà possibile un continuo scambio di relazioni e perché no, di contatti lavorativi proficui. Le associazioni che non dispongono di uno spazio adatto e spazioso nella loro sede potranno usufruire del Local Hub per fare assemblee, convegni o corsi», chiarisce ancora D’Anza.

Dotato di uffici privato, meeting room, conference Room e otto Postazioni Co-Working e una sala relax è uno spazio polifunzionale molto elastico. Ma cosa lo distingue dai tanti esempi come questo che ci sono in giro per l’Italia?