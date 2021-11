A Empoli anche la cultura diventa circolare

Un bando riservato alle cooperative di tipo B, ma con una precisa richiesta: «il chiosco doveva avere una vocazione di inserimento lavorativo. Un’opportunità importante per chi, come noi, lavora sul tema del radicamento della comunità, sulla sostenibilità intesa come bisogno di maturazione sociale».

Per Sintesi-Minerva non c’era migliore occasione, conclude Cristina, «per far crescere la comunità che interconnettere il chioso e la libreria, dando alla gente quella possibilità di incontro che tanto ci è mancata nei mesi del lockdown».