Jacqueline, la maestra che insegna ad amare

« Ebbi la fortuna di finire in una comunità per minori gestita dalle Suore della Redenzione, dove Suor Ivonne mi accolse in una maniera straordinaria, come una vera mamma. Un'esperienza che mi è rimasta nel cuore, sono ancora in contatto con quella suora. Fece carte false per farmi adottare da una famiglia italiana. Letteralmente, perché ho saputo che l'iter di adozione non fu del tutto regolare: la ricerca sulle mie radici era stata molto superficiale».

«Avere due genitori tutti miei, che mi coccolavano, mi aveva fatto illudere di aver svoltato del tutto», prosegue. «Ero felicissima. Purtroppo i miei tratti somatici tradivano le mie origini, alcuni compagni di scuola mi prendevano in giro e provocavano certe mie reazioni violente. Ero diventata aggressiva, anche nei confronti dei miei insegnanti, e questo alla lunga creò problemi in seno alla mia nuova famiglia. Dapprima mi rincuorarono, poi videro che non sapevano gestire la situazione e mi sottoposero a diversi percorsi con gli psicologi. Questo mi disorientò ancora di più. Sino all'adolescenza mostrai un carattere ribelle, così il Tribunale mi mandò in un istituto correttivo a Oristano, dove c'erano ragazze tossicodipendenti, o figlie di prostitute oppure che avevano commesso piccoli reati. Ognuna aveva alle spalle un vissuto difficile, non era il contesto migliore per rimettermi in carreggiata . Quell'anno mi impegnai a fondo per “fare da brava”, volevo tornare a casa: in fondo, per me erano semplicemente mamma e papà, non i genitori adottivi , perciò ci tenevo davvero a tornare. Ma una volta da loro, mi accorsi subito che qualcosa si era spezzato: continuavano a farmi pesare la mia adozione . Io non avevo bisogno che me lo ripetessero, lo sapevo da me. E non mi aiutavano a trovare una risposta alla solita domanda: perché ero stata adottata? Insomma, la situazione non migliorò e, d'accordo con il Tribunale, deciso di affidarmi a un istituto per adolescenti problematici delle Suore del Crocifisso, vicino a Roma. A Rocca di Papa ho vissuto dall'età di 14 anni ai 21. In verità, al compimento del diciottesimo avrei potuto andarmene via, ma decisi di restare perché la rabbia era ancora tanta . Purtroppo, anche quella si rivelò una realtà complessa, difficile, non adatta a me: c'erano ragazze aggressive, rissose, alcune ci minacciavano con il coltello. Ero arrivata al punto di picchiare una suora, non avevo più rispetto per le figure adulte.Studiavo all'interno della comunità, non potevo lasciare la struttura se non con un'autorizzazione speciale. Zero socializzazione all'esterno. In tutto quel periodo, cioè per sette lunghi anni, avrò visto i miei genitori in tutto tre o quattro volte, e ogni volta erano discussioni accese. Io non andavo mai a trovarli a casa perché ero troppo arrabbiata con loro: mi sentivo abbandonata per la seconda volta ».