Procida, da capitale della cultura ad hub culturale

L’amore è un filo che tiene insieme e mette in circolo le idee. Il progetto “Scienza Aperta”, per esempio, è nato dall’amore per nonna Pasquina che non riusciva più ad uscire nel suo bel giardino dopo che nel 2000 sull’isola sono arrivate le zanzare tigre. «”Fai qualcosa per queste zanzare”, mi diceva sempre mia nonna. “Fai qualcosa per tutte le nonne di Procida”», racconta Marco Salvemini, professore associato di genetica all’università Federico II di Napoli. L’università ha iniziato una collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, dallo scorso aprile 150 studenti di biologia, accompagnati dagli artisti, hanno bussato nelle case dei procidani.«Le famiglie», continua Salvemini, «ci hanno lasciato istallare delle trappole per zanzare nei loro giardini, ogni 2 settimane ci inviano le foto dei biglietti adesivi contenuti all’interno e noi aggiorniamo i dati della ricerca. Vogliamo utilizzare la tecnica del maschio sterile che si basa su rilascio di insetti resi sterili appunto e che quindi non possono fecondare. In questo modo arriviamo alla sradicazione della specie senza usare pesticidi». Durante le visite nelle case sono state scattate delle fotografie alle persone, oltre 1300, e attraverso tecnologie di scansione e di scultura tridimensionale, verranno realizzati dei ritratti a figura intera in stampa 3D, per creare un’installazione diffusa che è un vero e proprio censimento visivo degli abitanti dell’isola. Il 23 settembre in occasione della Notte dei Ricercatori, i dati scientifici generati e l’opera realizzata saranno presentati alla comunità durante un incontro pubblico in piazza.