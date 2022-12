Il borgo siciliano che rivive tra la fiction e un misterioso assassinio

Coloro che lo abitarono ma anche solo chi ci è passato di sfuggita lo riconoscerà in alcune delle puntate della popolare fiction “Makari”, grazie alle quali si rianimano gli edifici che ospitavano la caserma dei Carabinieri, la scuola, l’osteria, la chiesa e la casa del fascio. Costruito dall’Ente per la Colonizzazione del Latifondo Siciliano, non fu mai completato. Venne, infatti, abitato da diverse famiglie solo tra il 1978 e il 1981.

Quando si parla di Borgo Livio Bassi, in provincia di Trapani, si parla di uno dei villaggi rurali, case cantoniere e piccoli raggruppamenti di case coloniche che, dopo gli anni Sessanta, vennero via via abbandonati. nel caso specifico per un’improvvisa pretesa economica dell’amministrazione comunale di quel tempo. In tutto un’ ottantina di agglomerati sparsi nelle campagne siciliane, scoperti grazie ad attività di esplorazione di luoghi abbandonati chiamata Urbex, alla quale in Sicilia partecipano fotografi come Alessandro Montemagno, autore della pagina Facebook Sicilia Inaspettata grazie alla quale ci accompagna in un mondo sconosciuto.