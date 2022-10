Sponsor, volontari e 5x1000: il sociale diffuso di Banco Bpm

Salone della Csr, al via l'edizione numero 10 Intervista alla fondatrice della manifestazione di riferimento per le aziende che credono nella responsabilità sociale di impresa, e che prende il via lunedì 3 alla Bocconi di Milano. Fino al 5 ottobre approfondimenti, testimonianze, incontri. Sobrero ha parlato anche del tema centrale di VITA magazine in uscita: la fragilità della "esse" nell'acronimo Esg. Ascolta l'episodio numero 25