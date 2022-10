A Tambacounda il pollo alza la media

In alcune zone rurali del Paese centrafricano, l’emancipazione femminile è un’emergenza sociale, dove sono tuttora presenti pratiche violente come l’infibulazione: «Le donne che lavoreranno nella nuova impresa – spiega Sella, che dell’associazione Don Bosco 2000 è presidente – fino ad oggi sono state sfruttate dalle imprese locali per estrarre il pietrisco, un materiale ottenuto martellando le rocce per ore e ore sotto il sole e rivenduto alle aziende edili per un dollaro e mezzo al giorno”.

Don Bosco 2000, che è presente nella zona già dal 2006 con altri progetti di integrazione culturale, finanzierà sia il percorso di formazione per le lavoratrici sia l’acquisto del primo lotto di 600 polli. Con il ricavato si avvieranno i cicli successivi, con l’obiettivo di avviare attività stabili che generano reddito per far emancipare le donne. La formazione verrà svolta in collaborazione con altre donne dell’associazione locale Tim-Mhoff che hanno già compiuto un percorso di emancipazione culturale e lavorativa.