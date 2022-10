Maionchi in campo per la prevenzione: «Donne, vi racconto il mio cancro al seno»

Solo il 50% delle donne italiane operate al seno, per l’esattezza il 51,62%, ricorre alla chirurgia plastica ricostruttiva dopo un intervento. Il dato è emerso oggi nel Bra Day -Breast Reconostruction Awarness Day , la Giornata internazionale per la consapevolezza della Ricostruzione Mammaria, che si è svolta all’Ics Maugeri di Milano.

A fornirlo è stato Fabio Corsi, professore di Chirurgia generale all’Università di Milano e capo della Breast Unit dell’Irccs Maugeri di Pavia, durante un incontro che voleva appunto sensibilizzare le donne a valutare, sempre e per tempo, interventi ricostruttivi. Incontro che ha avuto una testimonial di eccezione: Mara Maionchi. La famosa produttrice discografica bolognese, entrata in tutte le case italiane col talent X Factor, ha infatti accettato di raccontare la sua storia clinica, in diretta, sui canali Instagram e Facebook di Ics Maugeri.

Maionchi ha ripercorso il suo cammino di donna che, improvvisamente, deve fare i conti con una diagnosi di tumore al seno.

“Una non ci pensa mai”, ha raccontato, “facevo la mammografia, da qualche anno, e mi era andata sempre bene. L’ultima volta, improvvisamente, mi sono trovata con un cancro per ogni mammella, uno a destra e uno a sinistra. Sono sempre esagerata”, ha aggiunto ridendo, “e due per volta, mi pareva meglio”.

Come nel suo stile, Maionchi non ha girato intorno ai concetti: “Quando ti danno la comunicazione”, ha proseguito, “sembra che tutto sia perduto, perché si tratta di un male che si chiama cancro – bruttissima parola ma che bisognerà pur cominciare a usare. Quando mi sono operata", ha proseguito, "ho cercato di essere spiritosa: 'Mi potete fare una sesta?', ho chiesto ai chirurghi: ho sempre avuto i seni piccoli e volevo finire in gloria”.

Maionchi ha poi raccontato di sottoporsi a verifiche diagnostiche ogni 10 mesi e ha scongiurato le donne che seguivano la diretta “a non avere paura dei controlli ma della malattia”.

La giudice di X-Factor ha poi raccontato di essersi sottoposta a un intervento ricostruttivo, invitando le donne ha non desistere mai e, sempre con l’ironia che le è propria, ha aggiunto: “Ho fatto una ricostruzione sul tavolo operatorio”, ha spiegato “e mi han tolto una misura ma mi sono consolata in fretta”.