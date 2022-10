Diversità e inclusione, sei società italiane tra le prime cento

L’annuale classifica di Refinitiv regala un gran numero di sorrisi alle aziende italiane nell’ambito della diversità e inclusione. Sei, per l’esattezza. La società, di proprietà del London Stock Exchange Group (la borsa di Londra) ha presentato l’edizione 2022 del Diversity & Inclusion Index, che analizza oltre dodicimila imprese in tutto il mondo identificando tra queste le prime cento società, tra quelle quotate, con gli ambienti di lavoro più diversificati e inclusivi.

Sei le società italiane presenti in questa speciale classifica, le prime delle quali, a pari merito nella top ten, sono il Gruppo Hera e Telecom Italia. Al sedicesimo posto troviamo Intesa Sanpaolo e al trentesimo Enel. La casella numero cinquantadue è occupata da Davide Campari Milano e quella numero novantaquattro da Snam.

La misurazione di questo indice, che analizza una parte molto importante dell’approccio verso i principi della sostenibilità Esg delle imprese – tema al quale è dedicato il numero di ottobre di VITA – avviene in base a quattro categorie chiave: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. Per la cronaca, al primo posto si è classificata Accenture, che ha la sede principale in Irlanda. Il Paese che è riuscito a piazzare più aziende nella classifica sono gli Stati Uniti, con 27 società.