Consegnato un tir di aiuti alimentari a una parrocchia romana

Questo progetto - spiega una nota di Afmal - nasce dall'immediatezza del bisogno e rispondere alle persone che chiedono aiuto perché non possono fare la spesa non è una situazione che si possa rimandare. Dona un pasto a chi non ce l'ha è un progetto nato proprio in occasione del primo lockdown quando migliaia di famiglie sono piombate improvvisamente nella disoccupazione e nella povertà.

Negli ultimi due anni del resto Afmal ha sostenuto diversi centri nel Lazio, in Campania e in Sicilia donando oltre 20mila pasti, ma anche materiale scolastico ai bambini, e stretto forti collaborazioni con le mense e le parrocchie come questa di Roma Sant'Enrico.

Le prossime iniziative di di Afmal sono rivolti a sostenere questo progetto in Italia come anche le missioni medico sanitarie nelle Isole Salomon e in Rep. Dem Congo, perché anche l'emergenza sanitaria non può arrestarsi. "Aiutare chi non può avere accesso alle cure mediche di base significa assicurare il diritto alla vita ad ognuno" conclude la nota dell'associazione.

Nell'immagine in apertura i volontari presenti alla parrocchia di Sant'Enrico per scaricare e organizzare gli aiuti alimentari- Tutte le immagini della giornata del 31 ottobre sono di Ufficio stampa