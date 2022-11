L'allontanamento raccontato in prima persona

Ecco le loro testimonianze

Marcela: «In comunità ho potuto essere bambina»

Vivevo in una casa dove ero circondata da problemi di adulti dovuti ad una cultura d’origine basata su principi patriarcali, sessisti e oppressivi e stavo per rimanerne sommersa. In seguito all’intervento dei servizi sociali sono stata collocata, contro la volontà dei miei genitori, in una comunità per minori. È qui che ho trovato uno spazio sicuro dove finalmente potevo essere bambina e concentrarmi sui miei interessi e sui “problemi” tipici di quell’età. Essere allontanata dalla mia famiglia d’origine mi ha permesso di sfuggire a quei comportamenti normalizzati della realtà dalla quale provenivo che probabilmente avrei interiorizzato senza mai sapere ci potesse essere un’altra scelta. Quando non si conoscono alternative non ci si interroga sulla giustizia o meno della propria realtà.

Adi: «Sono rimasta in comunità per scelta»

Non sono entrata in comunità per mia volontà, ma ci sono rimasta per mia scelta. Ho scelto di non rientrare a casa con mia madre, che aveva una patologia psichiatrica alla quale non si poteva “rimediare”. Per quanto sia stato travagliato l’inizio di questo percorso mi ha permesso di (ri)conoscere il modo in cui vivere una vita dedicata a me stessa, di stringere dei legami relazionali sani; ho capito che l’affetto, la stima, la condivisione e l’accettazione potevano avere un’altra veste rispetto a quella che conoscevo “prima”. E per questo sono e sarò sempre profondamente grata.

Carol: «Non potevo tornare a casa perché una casa non ce l'avevo»

Quando avevo un anno i miei genitori si sono separati e nessuno dei due poteva tenermi. Sono cresciuta, quindi, in famiglia affidataria, con i miei zii. Per 16 anni sono stata sotto il loro tetto, ma la mia infanzia e la mia adolescenza non hanno mai avuto una casa. Perché il termine "casa" non descrive solo le mura di un appartamento: dovrebbe comprendere in sé anche e soprattutto amore, cura, rispetto. Tutto ciò che a me è mancato. Non potevo tornare a casa perché una casa non ce l'avevo: vivevo dentro una prigione, dove violenze fisiche e psicologiche erano il pane quotidiano. Per 16 anni non sono potuta uscire di casa, se non per andare a scuola. Quando tornavo dovevo pulire, cucinare, badare a mia cugina più piccola. Non avevo tempo per studiare, ma che importava? Il mio destino era quello di diventare una "donna di casa" e se non facevo quel che dovevo (ma anche se lo facevo), erano botte. A 15 anni ho chiamato Telefono Azzurro. Sette mesi dopo – troppi – l'allontanamento e la comunità. Per quanto il percorso non sia stato facile né tantomeno perfetto, quel 14 agosto del 2012 io sono rinata. Oggi quella data segna il mio secondo compleanno, quello più importante.