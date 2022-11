La colazione è più buona se è anche inclusiva

“Siamo tutti responsabili di una società migliore”. È questo il pensiero che guida Jacopo Corona, fondatore, insieme a Gianluca De Lorenzo, di Frolla, realtà nata nel 2018 ad Osimo, in provincia di Ancona, come progetto d’impresa e diventata, in meno di un anno, cooperativa sociale. I due amici – uno pasticcere e l’altro operatore sociale – hanno deciso di dedicare il proprio impegno a un obiettivo ben chiaro: fornire a soggetti socialmente svantaggiati un percorso di inserimento lavorativo. Dopo l’incontro con Silvia Spegne, madre di un ragazzo disabile, che si è unita al team, l’idea: realizzare un prodotto semplice, dei biscotti, creando posti di lavoro per persone con difficoltà di diverso tipo. La cooperativa è in continua crescita e un sta collezionando successi; nel 2021 ha anche vinto il Premio cittadino europeo del 2021, contest pensato per ricompensare il senso civico a livello comunitario.

“Dal 2018 a oggi siamo riusciti ad arrivare ad avere 18 dipendenti, a cui se ne aggiungeranno due entro la fine dell’anno”, racconta Corona. “Finora c’è stata una sola persona per cui l’inserimento non è andato a buon fine”. Anche se Frolla non ha una linea di produzione stabile, i suoi dipendenti arrivano a confezionare circa 150 sacchetti di biscotti al giorno, con un fatturato ogni anno maggiore. L’impresa, con la pandemia, si è affacciata con successo al mercato delle vendite online, attraverso il portale della cooperativa, da cui acquistano regolarmente diversi prodotti i molti follower del progetto. “La nostra caratteristica di base è che abbiamo deciso di metterci nei panni delle persone che lavorano per noi, senza categorizzare ma cercando di essere il più aperti possibile a tutte le esigenze”, continua il fondatore. “Uno dei dipendenti, per esempio, è Mirco, che oggi è anche socio della cooperativa. Era uno chef, ma ha avuto un brutto incidente a 28 anni, che l’ha lasciato in carrozzina e con una disabilità motoria anche agli arti superiori; per lui, quindi, abbiamo utilizzato una stampante alimentare in 3d per preparare i biscotti. Intanto, si è laureato in Economia e commercio e oggi è il contabile di Frolla”.