Diario dalla Cop27: la partita non è già decisa

Il primo è la responsabilità del Nord del mondo di dover rispondere per le atrocità climatiche passate e presenti, che è collegato al secondo tema: la necessità di creare un meccanismo concreto ed efficiente per fornire un risarcimento delle perdite e dei danni causati ai paesi del Sud del mondo. La lotta più grande è quella per sviluppare uno strumento che non sottragga fondi ad altre voci, come le misure di adattamento, ma che ne crei una nuova, non gravata da condizionalità e tassi di interesse eccessivi.

Tra le altre notizie di giornata, abbiamo visto che, in una delle negoziazioni tra i Paesi, Vanuatu ha proposto la creazione di un trattato per il trasferimento delle perdite e dei danni derivanti dai cambiamenti climatici. Abbiamo anche visto la negoziazione tra alcuni paesi presenti alla Cop27 e la Banca mondiale. Si evidenzia come la finanza climatica sia un argomento scottante dove si scontrano molti interessi diversi. Dovremo aspettare la prossima settimana per vedere quali misure saranno approvate definitivamente.