Diario dalla Cop27, il giorno dei giovani

Ieri alla COP27 si è svolta la Giornata della Gioventù. La maggior parte dei panel è stata dedicata ai Giovani. Il primo appuntamento a cui abbiamo partecipato al mattino è stato la Cerimonia di apertura della Giornata della Gioventù e delle Generazioni future e del Forum sul clima guidato dai giovani. Durante l'evento il segretario esecutivo dell'Unfccc, Simon Stiell, ha dichiarato: "La promessa che vi faccio è che darò il tempo per voi". La promessa era rivolta ai giovani. A noi, le cui voci non sono ancora abbastanza forti. Dopo il discorso di apertura c'è stato un evento durante il quale i più piccoli hanno potuto far sentire la propria voce, tra i quali due ragazzi, un colombiano di 13 anni e un egiziano di 12.



Dopo questo evento siamo andati a incontrare i rappresentanti di Yee - Youth and Environment Europe, che stanno collaborando per l’evento organizzato da noi. C'è stato il tempo di incontrarsi per la prima volta offline e discutere i dettagli per domani [la consegna della petizione di WeWorld a Ursula von der Leyen, ndr].