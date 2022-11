Lo strabismo degli adulti su bambini e adolescenti

La riduzione della socialità e di stimoli esterni alla scuola dopo il biennio del Covid preoccupa solo un italiano su tre (31%). Un Paese quindi che stenta a fare autocritica, ma appare molto critico sulle derive più estreme del disagio fra i ragazzi, sebbene si tratti di situazioni circoscritte e marginali, per quanto gravi.

L’indagine entrando nel fenomeno delle baby gang, rileva un’opinione pubblica che chiede innanzitutto un migliore controllo e una conoscenza maggiore dei genitori sulle vite dei figli (75%). Oltre la metà del campione sollecita anche una stretta legalitaria: un più efficace presidio delle forze dell’ordine (53%) e maggiore sorveglianza delle comunicazioni sui social e sulle chat da parte della Polizia Postale (52%). Poco meno di 6 su 10, per contrastare derive violente, suggeriscono la necessità che i minori possano avere accesso più esteso ad attività ricreative, sportive o ludiche fuori dalla scuola.

Le disuguaglianze

Per il 74% degli intervistati le disuguaglianze tra i minori in Italia sono aumentate nell’ultimo biennio. Le opportunità valgono spesso per pochi: poco più di 4 italiani su 10 ritengono adeguato il contesto in cui vivono in termini di strutture sportive, scuole, spazi verdi attrezzati. Solo un terzo può dichiarare di vivere in città dove cinema, teatri, librerie, asili nido e strutture per l’infanzia possano essere definiti adeguati. Non è – ed una maggioranza di cittadini ne è consapevole - un’Italia a misura di bambini e ragazzi.

Come dicevamo, la convinzione che non spetti solo alla scuola presidiare la crescita dei ragazzi è oggi diffusissima fra i cittadini e analogamente si è affermata nell’opinione pubblica la chiara distinzione tra povertà educativa e povertà economica. I benefici delle attività extrascolastiche sono ampiamente testimoniate dai genitori di ragazzi che possono sperimentarle: i bambini e gli adolescenti socializzano e maturano senso di comunità (63%), spirito di gruppo (62%), sicurezza personale ed autostima (58%). Imparano a rispettare le regole (56%), acquisiscono interesse per le cose (51%) e responsabilità personale (50%). Ma sono ancora troppo pochi, in Italia, i minori che possono sperimentare i preziosi benefici di una comunità che educa.