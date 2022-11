Umanizzazione delle cure, assegnati i premi 2022

Non è solo responsabilità sociale di impresa, non si tratta appena di incrementare le attività che ricadono sotto l'acronimo, celebre ormai, di Esg. Teva Italia, la multinazionale del farmaco equivalente e biologico, dal 2019, si mobilita per individuare e premiare le realtà associative che si impegnano nella umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura, assegnando loro dei premi: gli Humanizing Health Awards.

Lo fa sostanziosamente - con un assegno da 10mila euro - ma anche con ritorno reputazionale rilevante. E non solo con l'evento che dedica alla premiazione ma anche e soprattutto facendo selezionare e votare dal proprio personale in Italia, oltre mille persone, i quattro vincitori. Il che significa proporre agli addetti del marketing come agli ingegneri dei siti produttivi, agli assistenti di direzione come agli operai dello stabilimento, di dare un'occhiata a una scheda, di guardare un sito, di farsi un'idea. Di donare un po' de loro tempo e della loro attenzione, insomma, per altre persone che fanno altrettanto con bambini ricoverati, genitori che li accompagnano nelle cure, magari lontano dalla loro città, per volontari che si impegnano nelle altre, tante, facce dell'assistenza ospedaliera. Insomma, Teva propone al proprio personale di essere volontario - con intelligenza e cuore - fosse anche per un'ora, per altri volontari, in giro per gli ospedali italiani.

Come quelli che sono stati premiati ieri, a Milano, proprio da una rappresentanza della «gente di Teva», 25 persone, arrivate da tutta Italia. Sono loro, Elia e Cristina, Anna Maria e Mariangela, Maria Cristina e Marcella, Niccolò e Francesca, a porgere a Laura e Martina, Silvia e Tiziana, Emanuela, Piergiorgio, Marco e Claudio, i volontari premiati, il simbolico assegno di cartone. E tutti, dipendenti e volontari, alla fine, sono finiti sul palco per la foto ricordo.

Eccoli dunque i progetti vincitori, scelti fra i 54 che si erano candidati. Raccontano ognuno un modo di stare nel cuore di una struttura sanitaria, geniale e appassionato.

Come, Un bambino in ospedale ha bisogno di tutta la forza dei suoi sogni per affrontare la malattia, presentato da Fondazione Theodora Onlus, ente che si occupa di portare momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Il progetto offre sostegno per i bambini ricoverati presso l’Ospedale V. Buzzi di Milano garantendo momenti di svago. La Fondazione realizza la sua missione attraverso i "Dottor Sogni", artisti professionisti formati per operare in ambito ospedaliero-pediatrico. La visita settimanale del Dottor Sogni non è uno spettacolo ma un incontro speciale e personalizzato per ciascun piccolo paziente: Dottor Sogni ascolta, comprende le emozioni del bambino e di coloro che sono in stanza con lui e poi inizia a creare quel momento unico, irripetibile e individuale, dedicato solo al piccolo paziente.

Invece, Avanti tutta: percorsi di adattamento alla patologia cronica per bambini e ragazzi con spina bifida, candidato da Asbin Niguarda, associazione di volontariato costituita da volontari, medici e genitori, si occupa di di supportare il Centro Spina Bifida dell'Ospedale Niguarda. Il progetto è dedicato ai bambini nati con la spina bifida, una grave malformazione congenita che interessa la colonna vertebrale del nascituro durante i primi mesi di gravidanza, comportando gravi disabilità motorie e funzionali. Il progetto prevede un articolato programma di interventi volto a supportare la crescita dei bambini e a incentivare lo sviluppo dell’autonomia personale.