Un podcast dà parola alle storie degli orfani di femminicidio

«A suggerire il nome del progetto – ricorda Fedele Salvatore – è stata la frase di una lettera che una ragazza orfana ha scritto alla madre: «Quando diventi orfana così, il dolore ti spezza le gambe e l’aria infinita che vola ovunque sembra non esserci più per te». Il progetto Re.S.P.I.R.O. nasce per ridare aria – cioè vita – a bambini e ragazzi che hanno perso la mamma a causa di crimini domestici».

La presa in carico, chiarisce Fedele Salvatore, strutturata territorialmente in nove équipes multidisciplinari, si è concretizzata nelle diverse forme delle azioni e attività previste dal progetto: «percorsi psicoterapeutici per orfani e loro caregivers, laboratori scolastici con le loro classi e i loro insegnanti, sostegno e accompagnamento psicologico per tutto il sistema parentale e, in generale, dei caregivers, accompagnamento educativo degli affidatari, doti educative per la fruizione di beni e servizi educativi, accompagnamento dei caregivers nei complessi meandri delle procedure burocratiche per la fruizione dei benefici previsti dalla normativa e nelle pratiche legali inerenti la condizione degli orfani, costituzione di piccole “reti di prossimità” intorno ai bisogni degli orfani».

Il podcast

Il 20 novembre è andato online Respiro, il podcast ideato da Terre des Hommes e scritto da Roberta Lippi (qui il trailer), che in 6 puntate con grandissima delicatezza racconta storie degli orfani di femminicidio e delle famiglie che si sono prese cura di loro: lo fa evitando sensazionalismi, affinché si possa ridare il giusto peso alla loro drammatica esperienza e comprendere l’importanza che ha prendersi cura, da subito, di chi resta.

«Per Terre des Hommes – commenta Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes - poter raccontare questo tipo di storie rappresenta un contributo essenziale alla conoscenza del dramma dei molti orfani speciali ai quali il nostro Paese deve dare una protezione e tutela che oggi ancora non hanno. La protezione dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti è il cuore della mission della nostra Fondazione e in questo caso, purtroppo, ci confrontiamo con una delle peggiori violenze che un minore possa subire nella sua vita».

Il calvario lo chiarisce bene Giuseppe Delmonte, il primo testimone a raccontare la sua storia di violenza e riscatto, rimasto orfano il 26 luglio del 1997, quando sua madre Olga è stata uccisa per strada a colpi d'ascia dall'ex marito. Giuseppe aveva 18 anni: «Quando perdi tua mamma così sei condannato all’ergastolo del dolore. Per 25 anni non sono riuscito a parlarne con nessuno, non ho avuto nessun supporto psicologico e facevo finta che non fosse mai accaduto, ma ora non voglio più stare zitto. Il mio grido è perché si intervenga subito, gli orfani hanno bisogno di un supporto immediato», dice.

Nel secondo episodio è invece nonna Adriana a parlare: «Nella tragedia il nostro primo pensiero è stato quello dei bimbi, il piccolo aveva solo 19 mesi e il grande 4 anni». È una delle storie che avevamo raccolto, con nomi di fantasia, anche nel volume "A braccia aperte". A quasi 6 anni dalla morte della figlia Stefania, uccisa dal marito il 19 ottobre 2016, Adriana e Luigi Formicola testimoniano la loro esperienza di nonni-caregiver di due piccoli orfani. Un percorso a ostacoli che la coppia ha portato avanti con coraggio e dedizione.