Basta chiamare “speciali” gli orfani di femminicidio

Tra le altre attività, l’equipe formata dalle Università partner del Progetto Airone (La Sapienza, Lumsa, Università di Firenze e Università de l’Aquila) insieme a Il Giardino Segreto, Oasi e la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali ha messo a punto un modello di intervento e di presa in carico, anche attraverso la predisposizione di alcuni strumenti operativi (come ad esempio interviste e test) che servono per creare piani di intervento e presa in carico quanto più personalizzati e specifici per le esigenze dei singoli orfani ed orfane, o dei loro familiari. La formazione del partenariato è stata fondamentale per creare un linguaggio comune e una competenza condivisa: tra giugno e settembre sono state, infatti, organizzate le giornate di formazione che hanno messo al centro i temi cardine del progetto. Rivolta ai tutor che lavoreranno sul territorio è stata realizzata a settembre una formazione specialistica mentre, nello stesso periodo, Fnas ha curato la formazione degli assistenti sociali che saranno coinvolti nel progetto.

I prossimi passi

L’intercettazione del rischio, la prevenzione rivolta agli uomini 25-45 anni e agli insegnanti, saranno invece, nei prossimi tre anni, al centro della progettazione delle attività che coinvolgeranno La Sapienza, l’Università dell’Aquila e l’associazione Be Free. Airone vuole dunque fare in modo che il ragazzo o la ragazza possa approfondire il proprio percorso di studi, oltre a coltivare anche le passioni come la musica, la danza o il teatro, e soprattutto che abbia le stesse possibilità di realizzarsi dei suoi coetanei. Un modo, dunque, per riaccendere la speranza nel futuro, la possibilità di riconoscersi nel rapporto con gli altri, in quella socialità purtroppo persa e dimenticata a causa del trauma familiare.