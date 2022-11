Upshift, il programma che trasforma gli studenti in changemakers

Il primo giorno gli iscritti erano 24, ma in un batter d'occhio sono diventati 37. Quello che hanno apprezzato più di tutto è stata la possibilità di socializzare con altri coetanei, di condividere lo spaesamento di chi si trova non per sua volontà lontano da casa e dagli amici, di unirsi per immaginare insieme un futuro diverso, per sé e per il proprio paese. Sono ragazze e ragazzi ucraini fra gli 11 e i 19 anni che la scorsa estate a Roma hanno partecipato ad “Idee in azione per Upshift”, il programma di Unicef e Junior Achievement Italia dedicato allo sviluppo delle competenze del XXI secolo tra giovani in situazioni di svantaggio.

I ragazzi, nel corso dell’Innovation & Creativity Camp, hanno ideato soluzioni di prodotti o servizi per dare un supporto a chi tornando in Ucraina cercherà casa, per accompagnare chi durante la guerra ha subito menomazioni fisiche, per sostenere chi ha bisogno di un supporto psicologico, per una ricostruzione green. Il focus di Upshift, infatti, è dare voce ai ragazzi su temi dal forte impatto sociale, partendo da sfide concrete che li toccano da vicino. È un percorso che a cascata attiva in maniera molto forte tantissime skills trasversali come il lavoro di squadra, il problem-solving, la comunicazione, la capacità di negoziazione.

Focus Ucraina

Il programma Upshift, sviluppato da Unicef a livello internazionale, in Italia si rivolge a studenti a rischio di dispersione scolastica, Neet, ragazzi con famiglie fragili o fuori famiglia, minori stranieri non accompagnati, giovani migranti e rifugiati. Grazie alla combinazione tra percorsi laboratoriali, formazione docenti e affiancamento di giovani mentori, i giovani acquisiscono le capacità e gli strumenti necessari per l’analisi dei problemi e l’ideazione di soluzioni creative e innovative. Perché se il talento è universale - si legge nella presentazione di “Idee in azione per Upshift” - l'opportunità non lo è.