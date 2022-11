Oggi è tempo di GivingTuesday

L’evento del GivingTuesday nasceva dieci anni fa a New York. In quel novembre 2012 si pensò a un gesto che fosse la risposta solidale al consumismo del Black Friday e del Cyber Monday: un invito ad attivarsi per la propria causa sociale e a donare nel senso più ampio del termine. In questi dieci anni il GivingTuesday si è trasformato in una mobilitazione globale di solidarietà che incoraggia la cooperazione tra le persone e la pratica del dono (ne abbiamo parlato qui)

«Quest'anno celebriamo un decennio di GivingTuesday e, ogni anno che passa, siamo ancora ispirati a vedere la generosità ricoprire il mondo in questo giorno dedicato al bene, un giorno che suscita generosità per tutto il resto dell'anno», afferma Asha Curran, ceo e co-founder di GivingTuesday. «Sebbene viviamo in un mondo sempre più frammentato, i global leaders di GivingTuesday, le innumerevoli organizzazioni e persone che partecipano ci ricordano cosa diventa possibile quando le persone agiscono insieme, unite dalla missione di aiutarsi a vicenda e migliorare il nostro mondo per noi stessi e per le generazioni future».

In Italia l’iniziativa è giunta alla sesta edizione e negli anni ha visto una crescita costante in termini di partecipazione e coinvolgimento. «In questi 6 anni abbiamo visto centinaia di organizzazioni non profit aderire all’iniziativa per rilanciare la loro mission, abbiamo visto scuole partecipare con tante attività nelle classi. La giornata mondiale del dono è un evento che unisce milioni di persone in tutto il mondo e trasmette la cultura del dare e del donare agli altri. La Fondazione Aifr lavora affinché anche nel nostro Paese il GivingTuesday diventi una festa vera e propria, un’occasione in cui fermarsi e ricordarsi di dare il proprio contributo per il mondo in cui vogliamo vivere», sottolinea il presidente di Fondazione Aifr, Marco Cecchini.

I modi per partecipare ai festeggiamenti sono davvero tanti: condividere sui social la causa che più sta a cuore o fare una donazione ad un’organizzazione non profit, ogni atto di generosità conta. Sul sito italiano ci sono tante idee per partecipare

L’iniziativa vede il coinvolgimento di un grande network internazionale di partner; in particolare, in Italia ha il supporto di myDonor SB e PayPal e il patrocinio di Assif - Associazione Italiana Fundraiser, CSVnet e Fondazione Italia Sociale.

Tutte le informazioni per partecipare all'evento sono disponibili su: givingtuesday.it

Per conoscere l'evento globale: givingtuesday.org; Facebook; Instagram; Twitter

