Il 63% delle persone con disabilità ha subito una discriminazione

«I diritti umani sono tali se sono di tutti e riconosciuti a tutti e la CRPD in tal senso non deve essere solo conosciuta ma agita: solo così saremo davvero agenti di cambiamento della comunità a cui apparteniamo. Essere in grado di “usare” la non discriminazione rende concreti i nostri diritti e ci consente di uscire da una condizione di sottomissione e di intimidazione», conclude il presidente. «Il 3 dicembre è una data importante ma, come ripetiamo ogni anno, non è l’unico giorno in cui le persone con disabilità esistono e in cui i loro diritti valgono. Anffas non ha mai inteso questa giornata come una passerella e con questo evento abbiamo dimostrato ancora una volta che “marchiamo stretto” tutto ciò che riguarda direttamente le nostre persone e le nostre famiglie. I diritti vanno rispettati ogni singolo giorno: Anffas si batte per questo da 64 anni e continuerà a farlo».