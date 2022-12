Ucraina, Putin uccide col freddo

Kiev, in pieno giorno la temperatura è spesso già sotto lo zero. Lo stesso vale per Lviv, Kherson, Kharkiv, Poltava. La prima neve della stagione è caduta a novembre, l’Ucraina è un Paese freddo, dagli inverni rigidi. E l’inverno ha acutizzato una crisi umanitaria già drammatica, ha moltiplicato i bisogni. Le sirene di allarme antiaereo continuano a suonare in tutte le regioni del Paese. Dallo scorso 24 febbraio, il primo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, non si sono mai fermate. Ma da diverse settimane gli attacchi aerei russi hanno un obiettivo preciso: le centrali elettriche. Oggi in tutto in Paese più del 40% delle centrali è fuori uso. E avere le centrali elettriche fuori uso significa blackout diffusi, interruzione delle forniture di acqua e riscaldamento, non avere la possibilità di cucinare un piatto caldo, significa anche restare isolati, le comunicazioni diventano difficili. In Ucraina le temperature possono scendere anche sotto i venti gradi: in guerra anche il freddo diventa un’arma. 10 milioni di persone e aziende, ospedali e scuole sono senza elettricità. Quasi otto milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina e si sono rifugiate nei Paesi dell’Unione Europea, 6 milioni e mezzo vivono come sfollati interni. Complessivamente, dall'inizio della guerra, gli operatori umanitari hanno fornito a circa 13,5 milioni di persone.

Manca l’elettricità, si torna alla legna

«Adesso tutte le zone sono colpite indistintamente», racconta Maria Gaudenzi, responsabile dei progetti i Fondazione Avsi in Ucraina. «L’energia non c’è. La scorsa settimana è mancata per due giorni di fila. Certo è incredibile la capacità degli ucraini di riparare così velocemente le centrali elettriche che gli attacchi aerei mandano fuori uso, ma si registrano comunque tagli frequenti e fa sempre più freddo». Fondazione Avsi ha aperto un ufficio a Lviv e a Poltava, attualmente lo staff Avis in Ucraina è composto da quattro cooperanti espatriati e 101 persone locali. L’organizzazione lavora anche nelle regioni di Černivci, Ivano-Frankivs'k, Sumy, Kharkiv e Dnipro. «Per l’emergenza freddo», continua Gaudenzi, «abbiamo distrubuito delle stufe elettriche da poetr usare nelle ore in cui l'energia è disponibile, e distribuiremo kit per l’inverno con coperte e plaid a 5400 persone, la prossima settimana consegneremo 180 metri cubi di legna».

Senza elettricità manca anche l’acqua

Tutte le regioni del Paese registrano continue interruzioni di corrente, con ripercussioni anche sull'accesso dei civili all'acqua e al riscaldamento perché il sistema di pompaggio ha bisogno di elettricità per funzionare. «La situazione», stando all’ultimo aggiornamento pubblicato da OCHA, «è più critica nella parte occidentale del Paese e nella capitale Kiev, le più colpite dagli ultimi attacchi alle infrastrutture energetiche. Secondo le autorità, il ripristino della fornitura di riscaldamento in alcune parti dell'oblast' di Kharkivska, a est, e dell'oblast' di Khersonska, a sud, non è stato ancora possibile a causa dei danni eccezionalmente gravi inflitti. Nel sud il 28 novembre un attacco ha colpito una stazione nell'oblast' di Khersonska che pompava acqua a Mykolaiv, solo una settimana dopo che era stata riparata. La stazione era stata colpita per la prima volta ad aprile e da allora tutte le 250mila persone rimaste in città non hanno avuto l'acqua potabile». Tra i milioni di ucraini costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra, alcuni dei più vulnerabili sono quelli che dovranno sopportare l'inverno nei centri collettivi per sfollati. Ma le organizzazioni umanitarie hanno confermato che molti di questi centri non sono adeguatamente attrezzati per l'inverno e hanno urgente bisogno di riscaldamento e carburante.