Margo, sfida ai mostri della guerra

Quello che è cambiato per Margo, purtroppo, sono i soggetti che in questi mesi hanno riempito i suoi taccuini. Cos’è la guerra vista attraverso l’immaginazione di una ragazzina che, se pur mostra una maturità e una sicurezza sorprendenti per la sua età, ha solo 13 anni? Non è una rappresentazione realistica di scene di distruzione viste magari attraverso i media o ascoltate attraverso tanti racconti. È una rappresentazione metaforica, e in questo ancora più inquietante e tagliente. È come un mostro che prende mille diverse forme sulla carta, drammatiche e a volte anche grottesche, sul modello del genio di Goya, quando si era deciso a raccontare per immagini, pure lui sulla carta, “I disastri della guerra”.