Il Pnrr e i giovani: il punto su nidi, scuole e dispersione

Ammontano a 19,44 miliardi di euro le risorse mobilitate dal Pnrr per il potenziamento dei servizi di istruzione, infanzia e adolescenza, cui si aggiungono altri interventi trasversali alle diverse missioni. Finanziamenti che dovranno servire a ridurre le distanze con gli standard Ue e a colmare i divari interni. Basteranno a colmare i divari all’interno del Paese, in sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà? E soprattutto, a che punto siamo? Il report Con i Bambini – Openpolis per la prima volta analizza, in una trattazione organica, i più significativi interventi del Pnrr destinati al contrasto della povertà educativa, con un focus per ogni regione e con dati comunali fruibili da decisori, terzo settore e media.

«I fondi del Pnrr rappresentano realmente una grande opportunità per rilanciare un Paese ricco, che fa pochi figli e che si permette di avere un terzo dei suoi ragazzi in povertà assoluta o relativa. Ci vuole però attenzione alla ‘messa a terra’ del piano. È questa ora la priorità», sottolinea Marco Rossi-Doria presidente di Con i Bambini. Nella prefazione del report, Rossi-Doria scrive che «non è un caso se il piano europeo per rilanciare lo sviluppo è stato definito Next Generation EU. Il futuro dell’Italia e di tutta l’Europa passa dalle nuove generazioni, ma il nostro Paese più degli altri ha un percorso in salita da fare. In un Paese ricco e che fa pochi figli, un terzo dei bambini e ragazzi vive in condizione di esclusione precoce. Un Paese che ha il terzo del suo futuro “zavorrato” non può prescindere dall’affrontare e risolvere con il massimo impegno il problema della povertà educativa. Perché se hai una parte consistente del tuo futuro fatto di persone che da bambini vivono potenti condizionamenti negativi è un problema dell'intera società. Si fatica ancora a farlo comprendere, a renderlo centrale per le politiche pubbliche di questo Paese ».

Tre sono le misure chiave del Pnrr per bambini e adolescenti: asili nido, edilizia scolastica e riduzione dei divari educativi. Questi tre investimenti strategici mobilitano da soli 7,3 miliardi di euro, di cui 4,1 miliardi già analizzati nel report attraverso le graduatorie. Il report, consultabile online sul sito dell’osservatorio conibambini.openpolis.it e su conibambini.org e anche in formato cartaceo, ha analizzato per ciascuna misura situazione e bisogni attuali, mappando le prime graduatorie pubblicate entro gli interventi Pnrr programmati. Si tratta dei primi dati, necessariamente parziali, provvisori e spesso soggetti a rimodulazioni. Tuttavia, già allo stato attuale per ciascuna misura emergono diversi elementi di rilievo. «È fondamentale disporre di informazioni tempestive per consentire un effettivo monitoraggio sull’attuazione del Pnrr», sottolinea Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Openpolis. «I bandi analizzati mostrano che si tratta di processi amministrativi e gestionali complessi, attualmente in piena evoluzione. E lo saranno ancora di più nei prossimi mesi quando si passerà all’attuazione dei progetti. La disponibilità di informazioni per analizzare lo stato di avanzamento degli interventi sarà l’unico modo per valutare la riuscita e l’impatto del piano sui territori».