Addio Siniša!

Siniša Mihajlović è morto. L’ex calciatore ed allenatore è scomparso oggi all’età di 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata tre anni fa e che si era riaffacciata alla sua vita negli scorsi mesi. “Un guerriero” così lo ricordano tanti titoli dei giornali online. E infatti non ha mai smesso di lottare.

C’è stato però anche un momento in cui, nel giugno del 2020, era sceso in campo anche per tanti altri malati come lui e lo aveva fatto al fianco dell’associazione italiana contro leucemie, linfoma e mieloma- Ail e in particolare della sezione Ail Bologna che aveva lanciato una campagna di crowdfunding a favore della ricerca scientifica.

“Siniša, ti ricorderemo sempre per la tua disponibilità nel testimoniare l’importanza della Ricerca Scientifica e per averci sostenuto nel diffondere il messaggio di Solidarietà di AIL Bologna”. Con queste poche parole sul proprio profilo fb la sezione bolognese dell’associazione italiana contro leucemie, linfoma e mieloma- Ail ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa oggi di Siniša Mihajlović.