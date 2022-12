Lombardia, il Terzo settore è ripartito, ora deve “diventare grande”

Come utilizzerete questi dati?

Partire da questi approfondimenti ci permetterà di indagare, di volta in volta, anche su alcune questioni di carattere più strutturale e quindi di raccogliere informazioni che aiuteranno la Fondazione a costruire le proprie strategie di risposta ai bisogni.

Come stanno, dunque, le realtà non profit che lavorano nel vostro campo d’azione?

La lunga crisi Covid ha avuto un impatto significativo sul Terzo settore. Nel 2020 questo si è tradotto in un livello piuttosto elevato di organizzazioni in perdita e che hanno dovuto interrompere, o modificare radicalmente, le modalità attraverso cui erogavano i servizi, soprattutto in ambiti quali arte e cultura.

Come si è evoluta la situazione?

Qui emerge un primo elemento positivo: i dati più recenti ci permettono di dire che gli aiuti erogati, pubblici e privati, sono stati almeno in una certa misura efficaci. In particolare, hanno contribuito a contenere il numero di chiusure complessive degli enti. Con il 2021 si registra una ripresa complessiva anche riguardo alla diminuzione del numero di organizzazioni che sperimenta perdite.

Quali indicazioni si possono trarre dal terremoto di questi ultimi due anni?

L’aspetto più interessante è che, proprio come è accaduto per la società in generale, la crisi è stata un’occasione di ripensamento. Per molte organizzazioni, le enormi difficoltà sperimentate hanno aiutato a rivedere le modalità di erogazione dei propri servizi. La seconda parte della rilevazione ha infatti messo in evidenza punti di forza e debolezza della ripartenza, ad esempio rispetto alla transizione digitale e alla capacità di progettazione: sebbene questi due fattori siano stati messi sotto stress, in molti casi si sono trasformati in punti di forza delle organizzazioni.

Queste indicazioni toccano anche il piano della pianificazione strategica?

Da questo punto di vista restano delle difficoltà. Gli Enti si percepiscono più carenti rispetto alla visione di lungo periodo. Non manca, insomma, la capacità di gestire progetti, lavorare in partnership, stabilire collaborazioni con altri enti o con soggetti anche di altri settori non strettamente del proprio settore di attività. Soprattutto al di sopra di un certo livello dimensionale, la capacità di rilanciare professionalità al proprio interno dedicate alla scrittura dei progetti è una caratteristica che potremmo definire standard. Un po’ più problematico è lo sguardo sul lungo termine, se vogliamo sul che cosa si vuol fare da grandi.

Che cosa chiederete nella seconda rilevazione che partirà a gennaio?

Immaginiamo una parte continuativa sull’andamento degli enti riguardo a fatturato, costi, personale, utili e perdite, in modo da costruire una base dati permanente con indicatori e anticipatori. Approfondiremo poi la questione degli immobili e del costo di gestione: il forte innalzamento dell’energia continuerà infatti ad avere un impatto massiccio anche nel medio termine, non solo nell’immediato, in particolare per gli Enti con strutture di tipo residenziale. Vorremmo perciò capire meglio che cosa la Fondazione può fare non solo attraverso aiuti diretti per fronteggiare l’emergenza di una stagione, ma per provare a mettere in campo interventi più strutturali di contenimento dei costi che abbiano un effetto benefico anche dal punto di vista ambientale generale.