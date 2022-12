Isatu e Haja: i primi affidi in famiglia della Sierra Leone

Ci sono alcune storie che partono da lontano: da una jeep che arranca tra le buche di una delle zone rurali più sperdute del mondo. Così, in una nuvola di sabbia rossa, la macchina arriva a destinazione, parcheggiando vicino a quattro muri malridotti e a una traballante pensilina di legno. Giusto il tempo di fermarsi e il mezzo è assalito da un nugolo di bambini che schiamazzano e si accalcano sotto le portiere, ma basta il tempo di vedere gli occupanti e il clamore scema. Probabilmente questi bambini è la prima volta che si trovano di fronte una persona bianca.

Siamo in Sierra Leone, uno dei paesi più poveri e traumatizzati dell’Africa: più precisamente in un orfanotrofio situato nella zona rurale, a est della capitale. La macchina appena arrivata è facilmente riconducibile a una ong e gli occupanti a qualche intervento umanitario. Quello che però non è affatto ovvio per i bambini, è che questa macchina costituisce il primo tassello che permetterà ad alcuni di loro di sperimentare il significato di famiglia.

A luglio del 2021 inizia in Sierra Leone, Costa D’Avorio e Ghana un progetto denominato “Home” e finanziato dalla Commissione Adozioni Internazionali, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di minori in stato di vulnerabilità. Per molti bambini, essere in stato di vulnerabilità significa letteralmente non avere nulla: né una casa, né del cibo a sufficienza, né una famiglia. Parliamo di bambini che vivono ammassati tra poche e scalcinate mura, spesso di lamiera, la cui prospettiva non ha un nome, non esiste.

Essere un bambino in istituto in Sierra Leone molto spesso è una condanna per la vita: nel paese non esiste difatti un sistema strutturato che preveda l’affido familiare o l’adozione. Esiste l’accoglienza, ma a livello quasi esclusivamente informale. Per la stragrande maggioranza dei bambini i cui genitori non possono prendersi cura di loro esiste la strada o, per i più fortunati, un istituto. In questo contesto Avsi sviluppa il progetto “Home”, cercando di creare qualcosa che non esiste: un sistema che permetta di dare un nome alla speranza di migliaia di bambini. Il lavoro è lungo e l’esito incerto. Se da un lato è semplice trovare bambini che abbiano bisogno di una famiglia, dall’altro mancano le famiglie accoglienti e un’istituzione che dia un cappello operativo al processo.

La storia continua. Un jingle passa nelle radio locali e cerca di sensibilizzare rispetto al dramma dei bambini abbandonati. Qualcosa succede: circa 30 famiglie si presentano, pronte ad accogliere un bambino in stato di abbandono. Queste famiglie vengono preparate e accompagnate dallo staff di Avsi e dell’Autorità locale. Parliamo di uno staff italiano e straniero, operatori ai quali normalmente è chiesto di svolgere questo compito nel comodo e rassicurante contesto che ben conosciamo, quello italiano.