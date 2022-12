Milano, i fragili a teatro. Col biglietto sospeso

La tradizione dei “sospesi”, dal caffè di partenopea memoria offerto per chi non se lo potesse permettere, si va aggiornando anno dopo anno.

Solo negli ultimi due mesi, da queste pagine, abbiamo raccontato de l’hamburger sospeso, lanciato da Progetto Arca per i senza fissa dimora milanesi, e l’idea del “panettone”, progettata da Fondazione Ant a Bologna.

Nei giorni scorsi, sempre nel capoluogo lombardo è arrivato lo spettacolo teatrale. Ci ha pensato il direttore di due teatri meneghini, il Lirico e il Nazionale, Matteo Forte. Classe 1973, di Luino (Varese), Forte ha rilanciato i due storici locali per Stage Entertainment, multinazionale olandese dello spettacolo da 7 milioni di spettatori all’anno in sette paesi, con gestione diretta di 16 grandi teatri, e di cui è managing director per l'Italia.

In occasione delle festività, Forte ha pensato di mettere a disposizione 100 biglietti "sospesi", sfidando gli spettatori in una gara di solidarietà, ossia a fare lo stesso con un ticket per questa stagione.