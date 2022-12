Il Natale di don Bosco con Ahmed, Marcello, Salvina, Francesco e Monica

Ahmed vive in Italia da quattro anni e tre mesi. È originario dell’Egitto, ma ha vissuto per un certo periodo di tempo in Libia, da cui è partito per raggiungere l’Italia via mare. Oggi vive ad Aidone con la moglie – dove ha sede il Msna, cioè il centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati gestito dall’Associazione Don Bosco 2000 – e con i due figli, l’uno impegnato a studiare per diventare odontotecnico e l’altra appassionata di disegno. Ahmed lavora per l’Associazione da più di tre anni come manutentore ma, in realtà, è una vera e propria colonna del centro. Francesco, per tutti Ciccio, è invece un operatore che, sempre per l’Associazione Don Bosco 2000, ha fatto veramente di tutto: ad un certo punto, ha cominciato con l’allenare i bambini del settore giovanile e non si è più fermato. Oggi, oltre ad allenare una squadra multietnica, gestisce l’Innovation Hub Beteyà, nel quartiere San Giacomo di Aidone, l’altro paese, in provincia di Enna come Piazza Armerina, dove l’associazione concentra le sue attività in Italia.