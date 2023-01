Aisla: «Grazie Gianluca, non molleremo come ci ha insegnato tu»

Nel messaggio che Aisla ha pubblicato oggi si legge: “Nella mente e nel cuore si condensano ricordi, emozioni, aneddoti e rimangono tatuati i tuoi valori. Quello della tua gentilezza e determinazione con i quali hai saputo emozionare i tifosi ma anche toccare nel profondo l’anima di chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarti ed ascoltarti.

Quello di saper andare oltre. È così che hai preso la nostra battaglia e l’hai fatta tua, dimostrando che la passione per lo sport può trasformarsi in amore e solidarietà. In un bene più grande. E anche quando sei stato di fronte alla partita più dura, ci hai dimostrato che nella vita non è ammesso smettere di lottare e sperare. Il “nostro” Nevergiveup, in fondo, ce l’hai insegnato proprio Tu”.

Il valore del fare squadra è anche nel Dna della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus creata dallo stesso Gianluca Vialli con Massimo Mauro, già presidente di Aisla, che unendo sport e solidarietà sostiene la ricerca sul cancro e sulla Sla. E nel “noi” di una squadra ha visto unirsi in squadra la Fondazione Vialli e Mauro con AriSla - la Fondazione per la ricerca sulla Sla - la stessa Aisla e i Centri Clinici NeMo «Ci ha chiesto di non mollare mai come lui non ha mollato», continua la presidente Massimelli. Che sottolinea «gli siamo grati per il suo lascito di valori e prima di tutto per il valore del “noi” con la consapevolezza che anche la più grande genialità può trionfare solo se c’è un insieme».