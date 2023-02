Giancarlo: «Perché ho donato il cuore di mia moglie»

«In pratica», racconta Giancarlo, «ci chiedevano “se morite volete donare i vostri organi?”. Dire sì fu una decisione immediata, spontanea. Da quel giorno siamo andati in giro con questo talloncino, mia moglie nella borsa e io nel portafogli. Non abbiamo esitato neanche un attimo, ci è sembrato un atto d’amore verso il prossimo e vedevamo invece come un atto egoistico conservare post mortem gli organi. Ai defunti cuore, fegato, reni, cornee… non servono più. Servono invece a una persona che sta male ma è ancora viva, e quell’organo lì, quell’organo che decidi di donare, diventa una nuova possibilità». Antonella ha donato il cuore e le cornee. «Sapere che il cuore di mia moglie batte in una persona che non ho mai conosciuto cambia il senso della morte per chi resta. La dottoressa che espiantò il cuore di mia moglie parlò poi con il dottore che lo impiantò in un’altra persona: “Il cuore batte, funziona, non c’è stato nessun rigetto”». Ecco l’organo di una persona amata fa vivere un’altra persona che a sua volta è amata da altri. La donazione di organi è un miracolo concreto e circolare: «La donazione di organi è un gesto d’amore».

Il gesto d’amore

La donazione di oragni è un gesto d’amore che sta crescendo.«Nel 2022 le donazioni di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche sono cresciute del 3,7%, così come i trapianti, aumentati del 2,5%. C’è però ancora molto da fare se consideriamo le migliaia di persone in lista d’attesa, pazienti per cui il trapianto è davvero l’ultima possibilità di cura», spiega Flavia Petrin, presidente di Aido, Associazione Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. (Qui l’intervista integrale - Petrin Aido: soddisfazione per boom di donazione organi. Ora spingere al Sud). Nel 2022, secondo i dati ministeriali e dell'Istituto superiore di sanità, ci sono state più donazioni d'organi (1.800), di tessuti (10%), di cellule staminali (9,7%) e record di trapianti (3.887). Dopo il Covid, le percentuali continuano a crescere, portandoci in testa alle statistiche europee. Ma i dati mostrano un Paese con notevoli differenze regionali: si passa da regioni come la Toscana (49,3 donatori per milione di abitanti), Emilia Romagna (46) e Veneto (36,3) a Umbria (6,9) e regioni del Sud come Molise (3,4), Sicilia (12), Puglia e Abruzzo (12,5).

Guglielmo Venditti, presidente regionale Aido Campania, è un nefrologo. «Ogni giorno», racconta, «vedo pazienti giovani, giovanissimi, che hanno bisogno di un nuovo rene per sopravvivere. La rete trapianti in Campania funziona molto bene, ci sono ottimi centri e ottimi medici trasplantologi, eppure nella Regione c’è un 33% di opposizione ai trapianti. È un dato che ci penalizza». C’è un problema di fondo: «la comunicazione», dice Venditti. «Dobbiamo essere più capillari sul territorio con i nostri messaggi di sensibilizzazione, non è possibile che qui ci siano 19 donatori ogni milione di abitanti. É anche un retaggio culturale, la paura di dire sì».