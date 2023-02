Rifugiati, l'Italia indietro rispetto a Germania, Francia e Spagna

Sono state 173.589 le persone che hanno richiesto asilo in Italia nel corso del 2022, in buona parte provenienti dall’Ucraina (dati ministero dell’Interno al 31 dicembre scorso). È stato un altro anno travagliato per l’intera Europa, e non solo, contraddistinto dalla maggiore precarietà socioeconomica che sta colpendo i rifugiati, conseguenza a lungo termine della pandemia che ha reso le vite di molti più isolate e a rischio di marginalità sociale, al conflitto in Ucraina che ha provocato circa 8 milioni di profughi. Uno scenario che ha impegnato, tra gli altri, il Consiglio italiano per i rifugiati – Cir, con interventi di tutela e integrazione che vengono riportati nel Rapporto 2022 appena pubblicato.

Nel 2022 in Italia sono state presentate 77.195 richieste di protezione internazionale, a fronte delle 217.735 presentate in Germania, delle 137.505 registrate in Francia e delle 116.140 in Spagna. Nel nostro Paese, quindi, sono state presentate poco più di un terzo (il 35%) delle domande d’asilo presentate in Germania, il 56% di quelle presentate in Francia e il 66% di quelle presentate in Spagna.

Per quanto riguarda il sistema d’asilo italiano, le domande esaminate sono state 52.625: il 53% i dinieghi (27.385), il 12% i riconoscimenti dello status di rifugiato (6.161), il 13% i beneficiari di protezione sussidiaria (6.770), il 21% i beneficiari di protezione speciale (10.865). Un tasso di protezione in calo, rispetto al 2021, del 9% per quanto riguarda la protezione internazionale e che ha visto, al contempo, un incremento della protezione speciale (+5%) e dei dinieghi (+4%, secondo i dati Eurostat al 31 dicembre 2022, consolidati al 21 febbraio 2023). Per quanto riguarda gli arrivi via mare, sono state 105.140 le persone giunte sulle nostre coste (dati ministero dell’Interno) e 1.417 le persone morte e disperse nel Mediterraneo centrale (dati Oim).