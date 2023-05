Con "Trame" si entra nel cuore del Mediterraneo e delle stragi del '93

In via di definizione, ma come sempre ricco e articolato, sarà il programma dell’edizione 2023 del festival che quest’anno aggiunge una novità. Sarà, infatti, sarà raccontato e promosso dal Salone del Libro di Torino che si terrà dal 18 al 22 maggio, a un mese dal suo svolgimento in Calabria. Una scelta non dettata dal semplice fatto che si tratta della vetrina più importante per il mondo dell’editoria del nostro Paese, che ospita festival che, da Nord a Sud, sulle isole, in provincia, in città, al mare e in montagna, illuminano con i libri e la letteratura il nostro Paese. Contribuirà a dare ulteriore risalto ai diversi momenti, attraverso i quali "Trame" si animerà, anche VITA, in qualità di media partner.

«Quest’anno il "Salone del libro di Torino" ha lanciato la call “Luci sui festival” - conclude Iovene - grazie alla quale “Trame” è entrato a fare parte della rosa di cinquanta eventi legati all’editoria in tutta Italia. Un progetto, il cui obiettivo è quello di mettere in connessione e offrire visibilità a manifestazioni e iniziative culturali che ogni anno, su tutto il nostro territorio, danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori e autrici hanno la possibilità di ritrovarsi e di arricchirsi. Ne siamo orgogliosi, ovviamente consapevoli di avere ancora più responsabilità».

Un appuntamento non da poco, quello di Torino, che servirà a ingranare la marcia e dare il via a un evento culturale dedicato ai libri sulle mafie, promosso e fortemente voluto dalla Fondazione Trame e dall’associazione "Antiracket Lamezia Onlus", impegnate tutto l’anno con attività finalizzate alla sensibilizzazione e all’esercizio dei valori di cittadinanza attiva e legalità, che riconoscono nella memoria storica il monito per l’impegno civico presente.