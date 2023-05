Disabilità e lavoro, cosa dicono le nuove norme

Una buona notizia quindi, che però non può far dimenticare il fatto che la Pubblica Amministrazione quanto ad assunzioni di persone con disabilità invece di dare l’esempio e di rispettare ciò che è previsto dalla legge 68 è lei stessa per prima largamente inadempiente: i dati relativi al 2019 dicono che il 44,9% delle 95mila aziende e Pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento normativo non sono completamente allineate, dal momento che non hanno coperto completamente o in parte la quota di “posti” da riservare alle persone con disabilità. Anche in ambito pubblico, il 33,1% delle organizzazioni è inadempiente.

A fronte dei 360mila occupati dichiarati dalle aziende in ottemperanza alla Legge, ci sono infatti 145mila posti di lavoro “vacanti”, ovvero posti “riservati” alle persone con disabilità ma non ancora coperti: sono il 29% del totale della “quota di riserva”. Ciò significa che ogni 100 occupati con disabilità vi sono 40 opportunità di lavoro scoperte: posti che, se attivati, porterebbero a quota 500mila le persone con disabilità occupate. «Sempre poco rispetto alla fotografia fatta dall’Istat per cui appena il 19,5% delle persone con disabilità sono occupate e il 70% non cerca neanche lavoro perché sfiduciato, nonostante molte abbiano un titolo di studio importante», ricorda Falabella.

«Se in primis è lo Stato a non dare attuazione alle leggi che scrive, anche il privato si sente legittimato a cercare di sottrarvisi. Ancora troppi preferiscono pagare la sanzione amministrativa piuttosto che assolvere l’obbligo assunzione delle persone con disabilità perché c’è ancora il pregiudizio per cui la persona con disabilità è improduttiva e sul lavoro è un peso. Questa mattina ho partecipato a una trasmissione radiofonica e un ascoltatore ha mandato un messaggio che affermava questo. Ma non è vero, i dati ci dicono che gli occupati con disabilità non solo sono lavoratori attenti e produttivi, chiaramente se le loro postazioni sono adeguatamente strutturate e se sono adeguatamente supportati: qui sta la novità importante prevista dal decreto di ieri», spiega Falabella. «La cosa che mi lascia sempre un po’ perplesso è che in Italia bisogna intervenire con le norme o con le sentenze: serve anche un salto culturale per portare tutti, nella quotidianità, ad adottatare quegli accomodamenti ragionevoli che possono mettere le persone con disabilità nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo lavorativo al meglio. Dobbiamo recuperare il gap che esiste tra la normativa estremamente avanzata che abbiamo in materia di disabilità e la realtà. Il problema di fondo è che il mondo del lavoro non è aperto alle persone con disabilità, c’è ancora reticenza nel valutare le persone per le loro competenze: a me piacerebbe che venisse superata l’imposizione da parte della norma e che una persona con disabilità fosse assunta per le sue competenze e non perché la legge 68 lo impone».