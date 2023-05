C'è una S da far crescere

«Con una vita professionale abbastanza complicata, il mio tempo libero lo dedico il più possibile a fare il padre». La terza puntata de I volti della sostenibilità, in compagnia di Matteo Cidda, responsabile comunicazione e sostenibilità di Banco Bpm, genovese, da 23 anni a Milano, la facciamo cominciare così. Con una confidenza condivisa in chiusura di conversazione che in un baleno rimette in ordine valori e obiettivi della vita. È un messaggio anche questo. Soprattutto per chi, come lui, è un professionista della comunicazione. E della sostenibilità. Ma, come sempre, conviene partire dall’inizio.

Riavvolgiamo la bobina del suo percorso.

Laurea in legge con indirizzo economico, un anno nell’Arma dei Carabinieri e, per dodici anni, in una società di consulenza, occupandomi principalmente di comunicazione aziendale e finanziaria. Ho seguito anche vari gruppi industriali e grandi progetti di sviluppo immobiliare in cui mi sono accostato ai temi del green.

Quando l’approdo nell’allora Banca popolare di Milano?

Nel 2012, prima come responsabile dell’ufficio stampa, poi della comunicazione e della sostenibilità.

Com’è organizzata la sostenibilità in una grande banca come la vostra?

Con Liana Mazzarella, responsabile della sostenibilità all’interno della direzione in cui opero e da sempre a capo della Csr, abbiamo sviluppato un team molto attivo per proseguire la tradizione, connaturata alla storia di questo istituto di credito, di continuare a occuparsi di queste tematiche, evolute oggi nel famoso acronimo Esg (environment, social, governance).

Qual è la peculiarità del vostro modello di governance della sostenibilità?

La sostenibilità è considerata un elemento talmente trasversale e importante da essere gestita attraverso diversi “cantieri”, coordinati da manager che collaborano su tutte le tematiche più rilevanti della nostra attività, quali: rischio e credito, business, ambiente, rendicontazione, persone e comunità. Per ogni cantiere portiamo avanti una serie di obiettivi che sono integrati e descritti nel nostro piano industriale, visibile a tutti anche sul sito della banca.

Professionalmente parlando, quando ha iniziato a sentire veramente suo il tema della sostenibilità?

Da quando lavoro qui. Ho trovato affascinante il fatto che una banca, un’istituzione che fa credito a famiglie e imprese e che deve creare valore per gli azionisti, abbia inscritto nel Dna e nel proprio statuto il supporto alle comunità e l’aiuto al territorio. Per me, che provenivo dalla consulenza a grandi gruppi industriali e finanziari anche internazionali, non era così comune.