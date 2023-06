«Il Sud vince se scommette su territorio e comunità»

Dai delfini del Golfo di Taranto che tracciano una nuova rotta per i cittadini, agli adolescenti persi nel centro di Palemo che trovano uno spazio per tornare a crescere, ai lavoratori senza futuro di un paese della Calabria che riprendono in mano la propria vita, passando per le iniziative di welfare non assistenziale nel beneventano, fino all'impegno firmato Goel di rigenerazione sociale, di lotta, di resistenza alla criminalità organizzata. Senza tralasciare Messina e i suoi progetti di economia circolare: obiettivo, emancipare le comunità. Storie di riscatto di comunità locali, decise a portare avanti la propria visione orientata al cambiamento del territorio, attraverso l’azione di organizzazioni di terzo settore. È un po' questo è il filo conduttore del documentario ambientato tra Calabria, Puglia, Campania e Sicilia, girato da Alessandro Marinelli, 46 anni, calabrese di Taurianova (Reggio Calabria), e prodotto da Fondazione con il Sud. Storie diverse e singolari, unite da visioni comuni in cui l’azione propositiva di un gruppo diventa contagiosa e influenza le comunità e i territori, generando nuove opportunità di cambiamento. «Dai loro racconti - sottolinea Marinelli - è emersa la dignità e la forza di una comunità che ama la propria terra e crede che rimanere sul proprio territorio, avviando iniziative di welfare sociale e solidale, sia l’unica strada possibile per restituire dignità e speranza alle comunità del sud Italia. Per me dunque è stato facile approcciare a questo progetto perché condividevo le motivazioni e le lotte di questi personaggi». Lo abbiamo incontrato durante l'anteprima del documentario.