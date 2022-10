Cosa ci fa una pedagogista all’Atalanta?

Oltre che pedagogista, lei è una sportiva e una donna che lavora nel mondo del calcio, che è prettamente maschile.

Sono entrata in punta di piedi in un ambiente maschile, in questi anni ho dovuto attingere alle mie scorte di pazienza e resilienza, accumulate in tanti anni di pratica agonistica negli sport di fatica come il fondo e lo sci alpinismo. Ma d’altra parte si sa l’educazione ha a che fare con la resistenza e l’impegno. Ero molto motivata a scoprire un mondo a me estraneo, come quello calcistico, infarcito di pregiudizi sul suo valore etico, ma anche ricco di tanti operatori appassionati e capaci. Non nascondo che a volte ho incontrato povertà educative e culturali, ma a me le sfide sono sempre piaciute e mi motivano a lavorare con tenacia, determinazione e spirito creativo per trovare soluzioni a problemi sempre nuovi.

Come vede l’evoluzione, sempre che ci sia secondo lei, dello sport in Italia dove nell'agonismo e nello sport di base le donne sono nettamente meno rispetto agli uomini e dove tra i maschi poco meno 31,2 % pratica sport con costanza, con le donne si scende al 22,2 % (istat 2021)?

Si tratta di un problema culturale ed educativo che rende difficile alle donne persino avvicinarsi allo sport, soprattutto a certe discipline, considerate da 'maschio', come il calcio. Io stessa, praticando lo sci alpinismo in forma agonistica, ho ricevuto (ancora fino al 1985) dinieghi alla partecipazione in alcune gare, in quanto donna, perché era considerato uno sport troppo duro e faticoso per noi, e perché la nostra presenza avrebbe svalutato la qualità della competizione. Un altro grande limite è rappresentato dal fatto che le donne, anche di altissimo livello, non possono essere professioniste ma, per legge, restano dilettanti. A tale proposito il calcio femminile sta guidando faticosamente una vera e propria rivoluzione tecnica e culturale. Infatti dal 1° luglio di quest’anno le calciatrici di Serie A (e solo loro) sono considerate professioniste.

Torniamo al suo lavoro con l’Atalanta, ritiene che si debba avere una particolare attenzione alla formazione psicopedagogica dei giovani calciatori?

Lavorando con giocatori minorenni, noi, ma in generale tutte le Società sportive, e non solo quelle professionistiche, che operano con i giovani dovrebbero riporre molta attenzione alla formazione di tutte le dimensioni della loro personalità, non solo quella motoria, ma anche quella emotivo-affettiva, socio-relazionale, mentale e morale.

Quali sono le problematiche che ha riscontrato, tipiche di un settore professionistico come il calcio?

Operare in un settore calcistico giovanile, sia dilettantistico, sia professionistico, oggi è difficile, impegnativo, carico di responsabilità. All’allenatore si chiede di ricoprire con competenza diversi ruoli sia in qualità di tecnico esperto, sia di insegnante, di buon dimostratore e attento osservatore. A lui si chiedono competenze che vanno dall’ambito tecnico a quello relazionale, dall’ambito organizzativo a quello metodologico. L’allenatore deve conoscere bene i gesti calcistici, saperli insegnare, usando le metodologie più opportune alle varie età, scegliendo le attività più coinvolgenti per i ragazzi, deve sapere motivare tutti i giocatori e dedicare tempo ed attenzione ad ognuno di loro. A tutto ciò si aggiunge la richiesta sempre più pressante delle famiglie che hanno demandato all’operatore sportivo vari compiti educativi, come per esempio quelli di fare rispettare le regole, preparare alla vita di gruppo, insegnare l’autocontrollo e l’accettazione dei propri limiti, favorire l’autonomia e altro ancora.

A tale proposito, l’Atalanta crede molto anche nella formazione degli allenatori, grazie anche ad una figura professionale come la sua?

Assolutamente, anche perché non si può pretendere di educare i ragazzi tralasciando la formazione degli adulti, dai quali i primi vengono influenzati nei loro comportamenti ed apprendimenti. Chi educa i giovani attraverso lo sport deve essere disponibile a riflettere criticamente sulla propria esperienza e valutare continuamente il proprio operato sia dal punto di vista tecnico sia educativo. Per dotarsi di validi strumenti di autovalutazione non vedo altra strada se non l’aggiornamento continuo per tutto l’arco della propria carriera di mister. La curiosità, la passione e l’entusiasmo, che non deve mai venir meno, per questa “professione” fa il resto. Per tornare al nocciolo della domanda credo che un problema peculiare siano le aspettative eccessive di molti genitori nei confronti dei figli, spesso non commisurate alle loro reali capacità.

Ritiene che il ruolo dello psicopedagogista possa o debba essere introdotto anche nelle società dilettantistiche? Se sì, in che modo o con quali progetti? A livello federale o sulla base della libera iniziativa individuale e del volontariato?

Ogni società che lavora con i giovani, visto la delicata età a cui si rivolge, dovrebbe avere uno staff di consulenti che sostenga il lavoro degli allenatori. Questo gruppo dovrebbe essere formato da un educatore (o insegnante o psicologo o pedagogista) che si occupi dell’aspetto educativo e della formazione degli allenatori, dei dirigenti e dei genitori; un fisioterapista per la prevenzione e il recupero degli infortuni; un laureato in scienze motorie per la preparazione coordinativa e condizionale. Il volontariato seppur lodevole e talvolta auspicabile, per la mancanza di risorse economiche e umane, purtroppo non basta.

Allora dove reperire le risorse?

Si potrebbero ricercare sponsor illuminati che investano con lungimiranza su questi aspetti, a prima vista non proprio tecnici, ma sicuramente molto collegati alla prestazione sportiva.

Oppure si potrebbero risparmiare poche migliaia di euro sugli stipendi dei giocatori delle prime squadre per dotarsi di questa équipe di consulenti a supporto del lavoro giovanile. Anche gli amministratori locali potrebbero intervenire sostenendo le società che scelgono di innalzare il livello qualitativo della loro offerta. Infatti è la stessa Federazione Italiana Gioco Calcio che auspica l’introduzione di tali figure.