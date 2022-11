Se non fai qualcosa per gli altri, che vita è?

Poi, però, nell’arco di qualche anno, ci si è resin conto che il territorio aveva bisogno di altro, giusto?

Si, di donne che ascoltassero altre donne, così nel 2014 è nato lo sportello antiviolenza “Fuori dall'ombra” che nel 2020 ha fatto ingresso in Fqts. Aiutiamo donne che hanno subito e subiscono violenza attraverso unìequipe di assistenti sociali, psicologi e legali. Io sono sempre una semplice operatrice anche se una delle fondatrici. Facciamo anche delle colse estemporanee come il flash mob da cui sto venendo per la pace delle donne iraniane. Per il 25 novembre di quest'anno abbiamo deciso di essere più visibili e terremo lo sportello aperto con una sorta di "open day". Incontreremo anche delle scuole che hanno espresso la volontà di venire a trovarci. Io personalmente mi occuperò dell’informazione diretta in ospedale perché lo sportello fa parte di un percorso di accoglienza riservato a tutte le vittime di violenza e che vivono in situazioni di vulnerabilità, denominato “CodiceRosa”.

Quanto valore ha in tutto questa la formazione?

È fondamentale. Lo dico sempre a chi ritiene che partecipare alle attività di Fqts è pesante. Io amo quei giorni in cui posso staccare la spina e prendermi cura di me stessa. Ti concentri esclusivamente a imparare ed è bellissimo. Ho fatto la prima formazione a Salerno come animatore, ma poi anche quella di “Animatore Plus” che mi ha dato altri input. Eravamo anche nello splendido palazzo di Fondazione CON IL SUD, il che ha reso magico il tutto.