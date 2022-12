Rigenerare i territori attraverso le reti sociali

Un presente non proprio idilliaco, che non deve fare perdere la speranza per il futuro.

«La Calabria dovrebbe interrogarsi su quale deve essere il destino dell’immediato futuro, deve ripensarsi come terra di accoglienza nella quale ci sia un rapporto corretto con la memoria, dove si riprendono nuove forme di produzione, dove si generano nuovi rapporti per non abbandonarla al proprio destino e farla diventare una terra desertificata. Bisogna scegliere tra modelli di sviluppo completamente diversi. Siamo, come sempre, a un bivio, in bilico tra la possibilità di immaginare un futuro e la possibilità di non farla rimanere indietro trasformandola in una piccola entità geografica che non conti nulla a livello nazionale e internazionale».

Il volontariato dovrebbe guardare al bene comune anche per valorizzare i piccoli centri. attraverso una nuova lente, come quella che lei utilizza nel suo libro “La restanza”

«Intanto c'è un problema dell'abitare, di come stare in un luogo. Ritengo che questo riguardi i piccoli centri come le metropoli. Oggi ci troviamo a dovere affrontare un problema di cittadinanza attiva o di presenza soprattutto nei comuni di dimensioni più ridotte, la cui peculiarità è quella di essere degli agglomerati a rischio di estinzione. La scelta di stare nei piccoli centri è faticosa e controcorrente, si deve misurare con mille difficoltà anche perché non esistono le strutture, mancano i centri di aggregazione, non esistono più ospedali e soprattutto, come dicevo prima, scompaiono i giovani. Quest'opera di resistenza e di permanenza nei piccoli centri io la considero un atto eroico e di coraggio che, però, non va enfatizzato. Bisogna immergersi nei paesi come se si seguisse una vocazione, una missione, e con l'intenzione di migliorarli. Io parlo di restanza come un’assunzione di responsabilità e necessità di domandarsi cosa facciamo qui ed ora, per migliorare e rendere abitabili i luoghi. In qualche modo il restare, se vogliamo, oggi è un’altra forma di viaggio, di cammino necessario.

Contro cui o cosa dobbiamo combattere?

«Sicuramente contro la visione romanica estetizzante ed edulcorata del piccolo centro, nel quale trasferirsi per cambiare vita, ma eviterei anche la versione opposta e cioè quella che condanna a morte prematura i comuni minori sol perché è inevitabile che ciò accada. I paesi con pochi abitanti, ma anche con una sola persona, meritano di essere curati, di essere guardati con attenzione, di essere tenuti in vita pensando che qualcosa di nuovo possa accadere. Non mi piace neanche un atteggiamento retorico che elogia l'aria bella, pura che si incontra in questi paesi, frutto di visioni, così come rifuggo un certo atteggiamento necroforo che uccide l'ammalato prima del suo tempo invece di curarlo, sostenerlo e accompagnarlo. Il volontariato in tutto questo ha un ruolo fondamentale di monitoraggio e accudimento che, se realizzata quella rete di cui parlavamo all’inizio, può innescare processi capaci di generare buone pratiche volte a determinare cambiamenti decisivi per l’intera comunità».