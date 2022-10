Da Palermo all’Africa il viaggio emotivo di un giovane attore

Detto fatto e Benedetto si mette alla ricerca delle scuole di teatro cittadine. Ne prova qualcuna, ma sempre con quell’ansia che invade l’anima di chi sa che non ha ancora raggiunto la meta. Sarà un bando che circola sui social in estate a fargli capire che era vicino.

«È stata una folgorazione - racconta Benedetto – che mi ha fatto capire che stavo seguendo la strada giusta. Un colloquio on line con Alessandro Ienzi e di lì a poco facevo parte della sua compagnia, Raizes Teatro. Un’esperienza elettrizzante sin dall’inizio, anche perché sono stato messo subito alla prova. Peraltro nel mio stesso quartiere, una prova per me carica di significato».

È, infatti, a piazza Noce che la compagnia porta in scena “Antigone - from Italy to Africa”, riadattamento della performance nata nel corso del laboratorio "Theater for Democracy", finanziato dalla European Youth Foundation del Consiglio d’Europa, con la partecipazione di "Global Campus of Human Rights", L’Alloro Fest e il Centro Valdese La Noce. Un palcoscenico molto particolare, che ha visto anche Benedetto ritagliarsi il suo ampio e meritato momento di gloria.

«Grazie ad Alessandro è stato tutto più semplice di quel che avevo sempre pensato. In un mese è successo tutto, anche l’Africa. Portare l’Antigone alla Noce è stata un’emozione immensa perché Antigone si trova dietro l’angolo di casa nostra. Ci sono tanti padri che mettono alla porta i loro figli, così come tanti fratelli e sorelle che litigano tra di loro, pezzi di vita comuni in ogni luogo e tempo. Alessandro mi ha fatto capire tante cose. Grazie, poi, al sostegno del Centro Diaconale Valdese abbiamo potuto andare in scena in diversi spazi della città, nelle piazze dove porti la magia del teatro. Entri in relazione con tutti. Così com’è successo in Africa dove, soprattutto quando parlavamo in siciliano, ci capivano attraverso la gestualità e il corpo».