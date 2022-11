Vitor e la ri-nascita, come prendere in mano la vita a 18 anni

Adozioni e affidi familiari, è risaputo, non sempre vanno a buon fine. Ma la storia di Vitor Dessì, giovanissimo brasiliano trapiantato in Sardegna da anni, è di quelle che aprono il cuore e invogliano a non arrendersi in questo percorso che a volte risulta tortuoso. E molto impegnativo per tutti. La sua storia ha tanto in comune con quanti sono nati e cresciuti nelle favelas brasiliane. Lui, originario di San Paolo, è andato a vivere sin dai primissimi anni a Rio de Janeiro prima di essere trasferito in un orfanotrofio e successivamente venire adottato da due famiglie di Cagliari. Con lui, anche quattro tra fratelli e sorelle.

Vitor, la tua cadenza marcatamente sarda non maschera del tutto quella portoghese.

«Ormai ho trascorso più tempo in Sardegna che in Brasile. Qui ho imparato l’italiano, qui ho dato una svolta alla mia vita. Ma la saudade è dura a morire: spero di poter presto tornare nella mia terra per vedere i miei luoghi d’origine, e magari incontrare qualche amico che ho lasciato da quelle parti. Vorrei andarci con una mia sorella, che però è ancora troppo piccola».

Hai un vissuto molto complesso alle spalle.

«Come la maggior parte delle persone che abitano nelle favelas. Milioni di uomini e donne. Storie di violenze e privazioni, ma conservo anche dei bei ricordi. Ci accontentavamo del poco che avevamo. Giocavamo scalzi per strada e, non potendo permetterci un pallone di cuoio, ci aggiustavamo con quello che trovavamo: un mucchio di stracci o giornali modellati sino a prendere una forma quasi sferica, oppure un mango che prendevamo a calci sino a quando si faceva in mille pezzi e ci colorava i piedi di rosso. Tutti i grandi calciatori brasiliani hanno questo in comune: da Pelè a Ronaldo il Fenomeno, da Ronaldinho a Romario, da Cafu a Neymar. Il piede diventa più sensibile. E quando ti regalano le prime scarpette, tutto diventa più facile. Ma una volta arrivato in Italia, ho smesso di giocare a calcio perché mi ricorda i momenti peggiori della mia infanzia. Ora mi dedico alla pallavolo, come mio fratello maggiore».