La disabilità non è una cosa che passa. Quindi adesso sorridete

Mettersi in gioco senza mettersi in mostra. Diventare riconoscibili per dire la propria riconoscenza. Condividere il proprio privato per affermare che la disabilità non è una questione privata. Se la narrazione sulla disabilità sta cambiando è grazie anche a famiglie disponibili raccontarsi, come quella di Leo.

Leonardo – per tutti Leo, un “leone” coraggioso e travolgente – negli ultimi due anni è stato il protagonista della campagna “Un mondo di sì” della Lega del Filo d’Oro, insieme alla sua famiglia. È un bimbo con la sindrome di Charge, una malattia genetica rara che colpisce 1 bambino su 10mila. I suoi primi tre mesi di vita li ha passati in ospedale. Oggi ha 7 anni e mezzo ed è un vulcano di simpatia. «Siamo stati travolti dall’affetto, ci hanno riconosciuti al supermercato, al museo, persino al mare con la maschera da snorkeling… Nei posti più impensabili, ci sono sconosciuti che si avvicinano a noi e ci chiedono: “Lui è Leo, vero?”. È strano ma bello, perché le persone ci hanno dimostrato un grandissimo affetto, per noi e per la Lega del Filo d’Oro», racconta mamma Elisa. «Tutti volevano sapere di Leo e di quello che la “Lega” fa, di come trasformi la vita di chi non vede e non sente. È come se le persone volessero quasi “toccare con mano” questo “miracolo”. Noi siamo stati felici di raccontare quello che la Lega del Filo d’Oro ci ha dato e continua a darci. Sono stati anni emotivamente intensi da questo punto di vista, ma lo rifarei cento volte».