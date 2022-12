Sasha, la volontaria ucraina che a Palermo ha trovato la pace

A Kiev Sasha lavorava come social media & community manager per diverse aziende ma, quando a febbraio il suo paese è entrato in guerra, una volta sfollata ha dovuto pensare a un futuro lontano, almeno temporaneamente, dalla sua terra. Così, durante il primo mese di conflitto in cui ha vissuto in Moldova con i suoi familiari, ha cominciato a cercare e ricercare qualcosa che avesse il sapore del riscatto e, come per incanto, ecco online la possibilità offerta dall’associazione che ha sede nel cuore del centro storico di Palermo di raggiungere l’Italia per una delle opportunità di volontariato, offerte dal programma dell’Unione Europea per giovani dai 18 ai 30 anni da impegnare in progetti che hanno l'obiettivo di costruire società più inclusive e rispondere ai problemi sociali..

. «L’opportunità di fare questa esperienza è arrivata nel momento giusto - racconta Sasha - perché non avevo davvero un posto dove andare. A Palermo ero già stata altre volte, ma non come volontaria e con un impegno sociale. Mi ero già innamorata della Sicilia, ma da quando abito a Palermo l’amore è cresciuto perché è una città festosa, multiculturale e diversificata. La gente, poi, è accogliente e ti fa sentire come se fossi nata qui. L’unica mia preoccupazione era l’età perché gli europei di solito fanno volontariato tra i 18 e i 20 anni. Pensavo che la differenza di età sarebbe stato un problema, invece mi sono ricreduta. Anche la lingua non è stato un problema perché l’associazione mi ha dato il giusto supporto linguistico. Sta andando tutto molto bene e ne sono felice».