La colonia abbandonata incantata dal fascino del cinema

Della sua capacità di diversificarsi a seconda dei tempi e delle esigenze, quella che viene conosciuta nel territorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, come la “colonia abbandonata” accresce il suo fascino per essere diventata la "Cinecittà siciliana", nella quale si girarono le scene interne della fiction “Agrodolce”, andata in onda su Rai Tre. Serie, che vantava la direzione artistica di Gianni Minoli, che ambiva a scalzare la ben più famosa “Un poso al sole” ma che, invece, non riuscì ad andare oltre le 230 puntate della a prima Serie e le 40 della seconda, nella quale lavorarono 400 persone tra maestranze a attori. Un contenzioso tra Regione Siciliana e Rai blocca del tutto la serie che alla fine del 2010 di ferma definitivamente.