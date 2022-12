Procida, il porto sicuro dell’accoglienza diffusa

O ancora S.: «Ho lasciato la Nigeria il 21 agosto 2016 con mia figlia più piccola, siamo partite dal Edo state Nigeria e siamo arrivate a Cotonou Benin Republic dopo 2 giorni di viaggio con il pullman. Poi da Cotonou all'Agadez Niger con 12 ore di viaggio in pullman, siamo arrivate ad Agadez. Dopo una settimana siamo partiti per la Libia con un gruppo di persone in un furgoncino e abbiamo viaggiato per 10 giorni nel deserto; poi siamo arrivati a Gatron Libia, abbiamo fatto una settimana lì e siamo ripartite per Tripoli. Dopo 2 giorni di viaggio con il furgoncino siamo arrivate a Tripoli dove siamo rimaste per un mese prima di imbarcarci via mare con un gommone per l'Italia. Abbiamo viaggiato per un giorno e ci siamo stati salvati grazie a una nave grande che ci ha portato in Sicilia; dopo 2 giorni in Sicilia ci hanno trasferite in un progetto d'accoglienza a Napoli; dopo 5 anni a Napoli siamo stati trasferiti a Procida».

Ma 22 Nodi è anche «un programma per riprendere confidenza col mare», spiega Fiore,«per chi ha subìto il trauma delle traversate: abbiamo organizzato momenti in barca, battute di pesca, navigazione a vela, escursioni e immersioni. Spesso i migranti che escono dal sistema di accoglienza poi scelgono di restare qua perché è più facile sentirsi parte della comunità».