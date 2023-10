Maina con Admo per “Un panettone per la la vita”

Torna nelle principali piazze italiane la campagna di sensibilizzazione per il reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo. Maina sostiene l’iniziativa realizzando per Admo pandori e panettoni, dolci pensieri da regalare alle persone care compiendo un atto di generosità e aiutando a diffondere un messaggio di speranza. Proprio a sostegno dell’informazione andranno i fondi raccolti nei gazebi di tutte le piazze italiane grazie alle offerte libere. Presso queste strutture i volontari distribuiranno materiale informativo sulla donazione di midollo osseo.

Piano piano i numeri dei donatori in Italia aumentano: a settembre durante l’ultima iniziativa si è arrivati alla tipizzazione di ben 1.859 potenziali donatori e sono state raccolte le adesioni di 973 giovani. Ma bisogna fare sempre di più ed è per questo che nelle principali piazze italiane sabato 26 e domenica 27 novembre tornano i banchetti della campagna “UN panettone per la vita”.

