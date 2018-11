La famiglia? Non è un malato da curare, ma la cura per il malato Italia

Siamo in guerra. Ogni anno viene sganciata una bomba che non esplode, ma che fa oltre 180mila vittime, più o meno quanti sono gli abitanti di Modena, Reggio Calabria o Reggio Emilia. Siamo in guerra. E la cosa più preoccupante è che non ce ne rendiamo conto. Siamo in guerra. E l’unica cosa che riusciamo a fare è commentare il bollettino sulle agenzie di stampa. Numeri spaventosi, che ormai ci lasciano indifferenti. Lacrime nella pioggia.

Siamo in guerra. E stiamo sottovalutando la situazione, convinti che tanto ancora c’è tempo. Siamo in guerra e ce ne accorgeremo tra pochi anni. Non appena le famiglie, che sono l’unico vero ammortizzatore sociale di questo Paese, non riusciranno più a far fronte a un disabile in casa. A un anziano sempre più anziano. A un problema sanitario cronico.

Siamo in guerra perché, tra qualche anno, il nostro Paese sarà un grande ospizio. Senza futuro. Con un radioso e glorioso passato. E un presente mediocre. Siamo in guerra perché dovremo accettare passivamente il fatto che i nostri figli partiranno, andranno all’estero, emigreranno per necessità. Andranno a pagare il debito pubblico di un Paese concorrente.

Siamo in guerra perché non riusciamo a fare squadra. Litighiamo, discutiamo, ci accapigliamo come bambini piccoli. E non parlo solo della politica. Parlo di tutti i livelli. Parlo delle associazioni, dei sindacati. Parlo delle imprese, della banche… Il nostro è un Paese che avrebbe bisogno di coesione e che, invece, è perennemente in guerra con se stesso.

Siamo in guerra perché non riusciamo a fare il salto di qualità. Perché pensiamo che il Bene Comune sia la somma degli interessi particolari. L’interesse delle imprese, più quello delle banche, più quello dei sindacati, più quello dei media, più quello delle associazioni, più quello delle famiglie, più quello degli immigrati, più quello degli immigrati, più quello dell’Europa… uguale “il bene comune”. Magari… basterebbe tirare una linea e fare una somma. Ma non è così che funziona. Il Bene Comune è il salto di qualità che ci manca. Il denominatore comune da cui ripartire. Oltre gli schieramenti. Oltre le differenze. Oltre i partiti. Oltre il Nord e il Sud, che da troppo tempo vanno per conto loro.

Noi lo diciamo da tre anni. Lo ripetiamo preoccupati, come una litania.