Gli scatti di Barry dentro la crisi del Lago Ciad

Le immagini sono uno dei mezzi più potenti che abbiamo a disposizione per conoscere realtà lontane. Sono uno strumento per provare a essere parteci, ma anche per raccontare drammi che le sole parole non riescono a descrivere compiutamente come la crisi umanitaria in corso sulle rive del Lago Ciad dove sono confluite migliaia di persone in fuga da Boko Haram.

Al Museo Pigorini di Roma inaugura, il 29 novembre (ore 18,30 – presente Pap Yeri Samb, percussionista dell’Orchestra di Piazza Vittorio), la mostra fotografica “Popoli del Lago Ciad - Una crisi umanitaria vista dall’interno” di Abdoulaye Barry e curata da Laura Serani, già direttrice di Les Rencontres de Bamako (qui la sua presentazione alla mostra), e Giuseppe Frangi.

Dopo l’esposizione allo spazio MiFac di Milano del novembre 2017 (qui, qui e qui le news) le immagini del fotografo ciadiano sbarcano nella capitale. Barry che ha viaggiato attraverso il sud del Niger , al confine con la Nigeria, nell’estremo nord del Camerun, e in Ciad, ha potuto documentare l’intervento di Coopi e la quotidianità di chi vive la crisi sulla propria pelle, ogni giorno. I luoghi e i volti protagonisti delle immagini sono quelli di chi sta vivendo la crisi umanitaria del Lago Ciad.